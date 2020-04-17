توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 25/ 8/ 1441 الموافق 18/ 4/ 2020.

وقالت إنه من المتوقع إنه يستمر هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض، الشرقية، الأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، مرتفعات عسير، جازان، الباحة.

وشملت التوقعات أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتوقع الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على أجزاء من شمال المملكة.