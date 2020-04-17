جريمة حوثية في وضح النهار.. قائد من المليشيا يقتل عمه وفيديو يوثق اللحظات الأخيرة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن القيادي في مليشيا الإجرام الحوثية رأفت عبدالغني قتل عمه عبدالمجيد راجح في مديرية السياني بمحافظة إب، في وضح النهار.

وأظهر فيديو نشره الإرياني مواطنين يسجلون روايته للحادثة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف الإرياني تعليقا على الفيديو أن الحوثيين يواصلون إرهاب المجتمع بافكارهم الإرهابية المستوردة من النظام الإيراني وزرع الحزن في كل منزل وقرية يمنية.