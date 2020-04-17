“البيئة”: فسح ما يزيد عن 19 ألف رأس من الضأن قادمة من إسبانيا عبر ميناء جدة

أعلنت وزارة البيسة والمياه والزراعة، الجمعة، عن فسح 19500 رأس من الضأن قادمة من إسبانيا عبر ميناء جدة.

وقالت الوزارة عبر حسابه على تويتر إن تلك التحركات تأتي استمرار للجهود التي تبذلها الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار الأسعار.

وتضمنت خطوات السفح مراجعة المستندات والشهادات الصحية، وإجراء عملية الكشف الظاهري، وسحب عينات الدم وفحصها مخبريا والتأكد من سلامتها، والتأكد من متوسط الأوزان، ثم توجيه الإرسالية إلى محجر الخمرة استكمال إجراءات الحجر.

وبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية شهر شعبان 176.033 رأس ماشية.