“الصحة العالمية”: نأمل من مجموعة العشرين اقتفاء أثر خادم الحرمين في التصدي لكورونا #عاجل

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسو، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مساهمة المملكة العربية السعوديو بمبلغ مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لوباء كورونا.

وقال أدهانوم، اليوم الجمعة، “آمل من بقية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين باقتفاء أثر خادم الحرمين الشريفين”.

ساهمت المملكة العربية السعودية بـ500 مليون دولار، بعد ترأس خادم الحرمين القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين التي دعا إليها الشهر الماضي، حيث التزم قادة المجموعة بتقديم الدعم اللازم لتمويل المنظمات والبرامج المرتبطة بمواجهة الوباء.