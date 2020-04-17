المركزي التركي يعترف بانكماش اقتصاد بلاده

كشف مسح اقتصادي تم نشر نتائجه، الجمعة، أن البنك المركزي التركي اعترف بدخول اقتصاد بلاده مرحلة انكماش خلال العام الحالي بنسبة 6ر0% في حين كان المسح السابق يشير إلى توقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل 3ر3% خلال العام الحالي.

وأشار تقرير لوكالة “بلومبرج” إلى أن المسح الشهري الذي أجراه البنك يشير إلى توقعه بارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى 6.93 ليرة لكل دولار مقابل6.51 ليرة لكل دولار وفقا للمسح السابق.

ووفقاً للتوقعات فإن معدل التضخم للـ 12 شهراً التالية بلغت 9.6% مقابل 9.51%، وفقاً للمسح السابق.