السودان يصادر ممتلكات تتبع أسرة البشير

قررت لجنة تفكيك نظام البشير في السودان، مصادرة ممتلكات وأصول تتبع لأسرة الرئيس المعزول، واسترداد مشروع النقل النهري السوداني الذي تم بيعه في وقت سابق.

كما أعلنت اللجنة اتهام أمين الحركة الإسلامية السياسية الزبير أحمد حسن بتبديد أموال.

كما استردت اللجنة مئات الأراضي السكنية من قيادات لصالح خزينة الدولة بعد أن ثبت حصولهم عليها بصورة غير شرعية.

وأوضح رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن اللجنة استردت 450 مليون دولار لصالح خزينة الدولة وهي عبارة عن جملة الأسهم في مشروع النقل النهري.

وأعلنت اللجنة استرداد أسهم بالنقل النهري وأيلولتها لوزارة المالية.

وحلت اللجنة ومصادرة ممتلكات منظمة معارج للسلام والتنمية وقالت إنها منظمة تتبع لأسرة الرئيس المخلوع عمر البشير.وقالت إن من بين ممتلكات منظمة معارج المساحة التي تقع فيها مستشفى الأمل وتم إيجارها لجهاز المخابرات. وأعلنت لجنة إزالة التمكين استرداد مجموعة كبيرة من القطع السكنية تبلغ 133 قطعة.