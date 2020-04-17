صحف إنجليزية: الجزيرة تستخدم شائعات فيروس كورونا لضرب العرب ونشر فوضى وخدمة قطر

تلعب وسائل الإعلام دورًا مهمًا في تثقيف الجمهور وكشف الحقائق ومراقبة السلطات المختلفة في أوقات السلم العادية، ولكنها تلعب أيضًا دورًا خطيرًا في أوقات الأزمات والحروب والأوبئة ، حيث يقع على عاتقها تثقيف الجمهور حول الخطر القادم وكيفية منعه.

من المفترض أن ولاء الإعلام للحقيقة، والحقيقة فقط، كما يفترض أن يتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه الشعوب والمجتمعات في المقام الأول.

لكن قناة الجزيرة القطرية ذراع حكومة الدوحة اختارت لها مسارًا آخرًا ، وعلى الرغم من عمق الأزمة العالمية الحالية تجاه مواجهة الفيروس التاجي ، فإن ذلك لم يمنع القناة القطرية من مواصلة عملية تلفيق الأخبار ونشر أخبار كاذبة لأغراض سياسية بحتة، لإثارة الأزمات في الدول العربية، وفقا لموقع ميلي كرونيكل الإنجليزي.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نشرت الجزيرة على نطاق واسع، دراسة كندية غير دقيقة وضعيفة تشير إلى أن عدد الحالات في مصر يشمل 19000 ، وهو رقم مبالغ فيه جدًا إذا اعتبرنا أن الأرقام الرسمية في ذلك الوقت ، عندما تم نشر الدراسة ، ولم يكن أكثر من 200 ، مما دفع الحكومة المصرية إلى دحض مثل هذه المزاعم ، كما سحبت اعتماد مراسل الجارديان البريطاني ، وأصدرت تحذيراً لمراسل نيويورك تايمز في القاهرة ، مما جعله يعتذر أخيرًا عن تغريداته السابقة على تويتر عن أعداد القضايا في مصر.

إن دور الجزيرة كمحرض ومشوه للأخبار تزامن مع انتشار كورونا المستجد في الدول العربية، فقد أفردت القناة القطرية تقارير مفبركة لاستهداف المملكة العربية السعودية، وهو مجرد مثال واحد عما تفعله الجزيرة التي استولت على أي فضيحة مصنعة، وتقوم حتى بتضخيم القضايا ذات الشأن الداخلي للضغط أكثر لصالح قصر الدوحة.

ووفقا لتقرير الصحيفة الأجنبية، فقد نشرت الجزيرة عبر شاشتها أكثر من مرة أرقاما مغلوطة عن انتشار فيروس كورونا في بلدان عربية مثل الإمارات ومصر والسعودية، سرعان ما اضطرت إلى حذفها أو تغييرها تحت ضغط جماهيري دون اعتذار أو تقديم للحقائق مرة أخرى.