عمليات التقصي الميداني تكشف حالات مصابة بكورونا في أحياء مكة

تواصل فرق الصحة العامة بمكة المكرمة؛ أعمال التقصي الميداني النشط لفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في أحياء مكة المكرمة وتضمنت عمليات المسح منذ انطلاقها عدد من الأحياء العشوائية.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير أن هذا الإجراء التي تقوم به وزارة الصحة متمثلة في مديريات المناطق لتقصي الوباء في جميع أحياء مدن المملكة، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبين الفرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بأحياء مكة وعدد من الأحياء العشوائية، كما تضمن المسح عدد من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.

وأوضح أنه نتج عن المسح ارتفاع بأعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، والتى في معظمها بالمراحل الأولى للإصابة، وليس لديها أعراض واضحة والبعض لديها أعراض بسيطة لا تستلزم الذهاب للمستشفيات كما أن البعض قد لا تظهر عليه أعراض أبداً ولا يحتاج لأي تدخل طبي.

وقال إن الهدف من عمليات التقصي؛ ضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة، وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مكة المكرمة وأحيائها؛ للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره؛ بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين كافة الجهات المختصة.