وزير الصحة الإيراني يحاول خداع العالم.. عرض صورة ممرضة بالبرازيل على أنها في بلاده

وقع وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي في فضيحة جديدة أمام وسائل الإعلام، عندما عرض صورة في مؤتمر صحفي على إنستغرام لممرضة باعتبار أنها ضمن الطاقم الصحي في إيران ليتبين أنها ممرضة في البرازيل.

عرض الوزير الصورة بهدف إظهار مدى الجهد الذي يبذله العاملون في مجال الرعاية الصحية في إيران و”الضغط” الذي يتعرضون له في التعامل مع المرض الجديد.

وتظهر في الصورة ممرضة مصابة بقروح على وجهها جراء ارتدائها “الأقنعة الواقية” بحسب الوزير، الذي قال إن الصورة أرسلت له من إحدى المستشفيات مشيرا إلى أن الممرضة تعمل في إحدى أقسام العناية المركزة.

لكن في الواقع، وبحسب ناشطين، فإن الصورة لممرضة في البرازيل تدعى أماندا.

وتعتبر إيران من بين أكثر دول العالم تسجيلا لإصابات بالفيروس الجديد، وحتى يوم الجمعة وصل إجمالي الإصابات 79 ألفا فيما ارتفعت الوفيات إلى نحو 4900.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مؤخرا أنه تمكن من صنع جهاز ذكي هو الأول من نوعه في العالم الذي يمكنه اكتشاف فيروس كورونا المستجد على بعد 100 مترا، في خطوة أثارت سخرية الإيرانيين على مواقع التواصل لاجتماعي.