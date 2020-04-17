أبرز تصريحات وزير المالية عن اجتماع مجموعة الـ20: تنفيذ خطة المساعدات للدول الأكثر تضررا من وباء كورونا

قال وزير المالية، محمد الجدعان “لقد عانى العالم من تداعيات فيروس كورونا وما تسببت به من خسائر في الأرواح وتأثيرات لكثير من دول العالم، وتأثيرات لكثير من دول العالم، وانطلاقا من مسؤولية قادة مجموعة العشرين وإدراكهم لخطورة الأزمات على المجالين الصحي والاقتصادي، فقد التزموا بتقديم عدد من التدابير المشتركة تستهدف الاقتصاد العالمي لمكافحة هذه الجائحة”.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، أن اجتماع وزراء مالية دول العشرين للوفاء بما التزم به قادة دول المجموعة من خلال تنفيذ خطة عمل مشتركة لمواجهة الوباء التي تؤكد فيها على ضرورة العمل الجماعي لحماية ودعم المواطنين والأعمال والحد من التأثير الاقتصادي وإرساء الأسس لنمو اقتصادي قوي ومستدام.

وتضمنت خطة عمل مواجهة الوباء تقديم المساعدات المالية للدول الأكثر تضررا من هذه الجائحة وتشمل هذه المساعدات تقديم حزمة دعم شاملة من صندوق النقد الدولي، التنفيذ العاجل لقرار مجموعة البنك الدولي، ومصارف التنمية متعدد الأطراف بتقديم أكثر من 200 مليار دولار، ومعالجة القروض المعرضة للمخاطر بسبب الجائحة في الدول منخفضة الدخل

وأكد الوزير أن هذه الأزمة غير مسبوقة وتتطلب إجراءات عاملية سريعة وقوية وضخمة، لذا ضخ أعضاء مجموعة العشرين ما يزيد عن 7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي لحماية الوظائف والأعمال والاقتصادات، وتم تخصيصها للبحث عن اللقاحات والتطوير وحماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية ومعالجة القضايا التجارية المتعلقة بالسلع الحيوية، ويجب أن تستمر جهودنا بشكل أكبر لمواجهة آثار هذه الجائحة.