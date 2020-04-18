هطول أمطار غزيرة بمعظم مناطق المملكة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والشرقية ونجران والحدود الشمالية وعسير وجازان والباحة والقصيم وحائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.