إسعاف هلال القصيم: تلقينا أكثر من 30 ألف مكالمة وبلاغ خلال #منع_التجول

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم أنها استقبلت ‏اكثر من 29000 مكالمة على رقم الطوارئ الموحد 997 منذ بداية منع التجول بالقصيم وحتى الاربعاء الماضي.

وأكدت الهيئة أن هناك 29 مركزاً إسعافياً مازالت تعمل في محافظات منطقة القصيم ومدينة بريدة، بـ 36 فرقة إسعافية إلى جانب 7 من فرق العنايات المتقدمة في تقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية لطالبيها من خلال القنوات الرسمية فيما يعمل تطبيق اسعفني ‏على تسع لغات.

ويتم تقديم الخدمات الإسعافية بواسطة 69 سيارة إسعاف بالإضافة إلى فرق قيادية ميدانية لمتابعة العمل اليومي في المنطقة لضمان تقديم الخدمات على أتم وجه مع استمرارية الدعم من إدارة المستودعات والتموين الطبي لتجهيز كافة المراكز وسيارات الإسعاف بالمستلزمات الطبية.

كما يقوم فريق من الادارة الطبية والجودة بمتابعة المراكز وسيارات الإسعاف في الجوانب الطبية ومكافحة العدوى والتعقيم .

وتجاوزت ‏عمليات التعقيم 90 عملية شاملة كافة المنشآت المساندة من إدارة الفرع وإدارات وأقسام الصيانة والتدريب و غرفة العمليات وعموم المراكز الإسعافية في المحافظات ومدينة بريدة ويتركز الاهتمام على سيارات الإسعاف التي تحضىٰ بالتعقيم بعد نقل كل حالة إسعافية‏ وضمان جاهزيتها لأي استخدام آخر ، وتقوم الهيئة بخدماتها تحت شعار ( نسعى لنحييها – السلامة أولاً).

ووجهت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم رسالة توعوية لكافة المواطنين والمقيمين أن يبقوا في بيوتهم ويلتزموا كافة التعليمات التي تنعكس على صحتهم وسلامتهم، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية .