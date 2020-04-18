الرياضيون الموقوفون حتى 2020 يمكنهم المشاركة في الأولمبياد

أكد رئيس وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، بريت كلوثير، أن تأجيل أولمبياد طوكيو سيسمح للرياضيين الموقوفين حتى 2020 بالتأهل للألعاب الأولمبية العام المقبل، لأن عقوبات المنشطات مرتبطة بالمدة الزمنية وليس بالبطولات.

اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية الشهر الماضي على تأجيل أولمبياد طوكيو، لتنطلق في يوليو 2021، نتيجة تأثير فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 150 ألف شخص حول العالم.

وقال كلوثير: منع الرياضيين الذين تنتهي عقوباتهم هذا العام من المنافسة في 2021، قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية.

وأضاف: تغيير موعد الأولمبياد حدث استثنائي، وسيستفيد منه بعض الرياضيين، إنه وضع مؤسف ولكنه واضح جداً في إطار قانوني، لأن العقوبات تستند على المدة الزمنية ولا تتعلق بالبطولات.

لكن كلوثير أشار إلى أن التأثير الأكبر للوباء يقع على وكالات مكافحة المنشطات، بسبب عدم إجراء فحوص منتظمة، في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل العام بالعديد من دول العالم.

وتابع: نجري فحوصاً في أكثر من 100 دولة، وهناك قيود مختلفة في كل دولة، وهذه القيود تتغير كل يوم وكل أسبوع.