إصابة «أنجيلينا جولي الإيرانية» بكورونا داخل السجن

من داخل محبسها، أصيبت فاطمة خيشفاند، إحدى أبرز المؤثرات على موقع مشاركة الصور “انستغرام” في إيران بفيروس كورنا الجديد.

وتقضي خيشفاند عقوبة السجن منذ أكتوبر ٢٠١٩، بعد إدانتها بعدة اتهامات، ابرزها ترويج العنف والتعليم غير الشرعي والكفر وإهانة الحجاب الإسلامي ونشر الكراهية وتشجيع اليافعين على الفساد.

ونشر بايام ديرافشان، محامي خيشفاند رسالة مفتوحة على صفحته بـ”انستغرام” إلى رئاسة القضاء في إيران يلتمس فيها العفو عن موكلته، قائلا: “مذكرة اعتقالها صدرت في العام 2018 وحينها كانت قاصرا وأود لفت انتباهكم لهذه المسألة الحرجة بأنها أصيبت بفيروس كورونا في السجن”.

وكانت خيشفاند تنشر بصورة دورية صورا لها على صفحتها بإنستغرام، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها حولت نفسها إلى نسخة “زومبي” من الممثلة الأمريكية أنجيلينا جولي، مع خدود عميقة ورفع أنف مبالغ فيه وشفاه كبيرة جدا، في حين أنها قالت إنها عدلت على الصور بصورة تكنولوجية، نافية أنها تحاول الظهور كالممثلة جولي.