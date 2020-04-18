بسبب ثغرة أمنية على TIKTOK.. الأمم المتحدة تحارب #كورونا بالسجائر!

تمكن اثنان من الهاكرز من اختراق حسابات عدد من المشاهير على منصة TIKTOK الشهيرة، وبث فيديوهات تقدم معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا، وتروج لنظرية المؤامرة.

وحذّر باحثون من ثغرة أمنية في التطبيق الشهير TikTok تسمح للهاكرز بنشر مقاطع فيديو مزيفة على حسابات المستخدمين.

مطورا التطبيقات تومي ميسك وطلال حاج بكري، تمكنا من التلاعب بحسابات تيك توك شهيرة، ومن بينها حساب الأمم المتحدة الرسمي، حيث نشرا فيديو يقول بإن “غسل اليدين غالباً ما يسبب سرطان الجلد. والتدخين والسجائر الإلكترونية يمكن أن يقتلا فيروس كورونا”.

وحث خبراء الأمن الإلكتروني على التحول من بروتوكول HTTP إلى بروتوكول HTTPS الأكثر أمانًا لمنع الهجمات المستقبلية.

وقال متحدث باسم تيك توك لصحيفة الإندبندت البريطانية إنها بصدد التحول إلى بروتوكولات HTTPS، مما يجعل مثل هذه الاختراقات مستحيلة في المستقبل.