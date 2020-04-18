عبر “الكونفرانس”.. طهران تشكر الدوحة على مساعداتها في مواجهة كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية عن توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي مع قطر، في مجالات الطاقة والاستثمارات، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، وقدمت إليها الشكر على مساعداتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأبرم وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، ووزير الصناعة القطري، الاتفاق، بعد إرجاء اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، كان من المقرر عقده في طهران، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن أردكانيان، قوله إن “الجانبين اتفقا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في اول فرصة ممكنة بعد الخروج من ظروف تفشي فيروس كورونا ومتابعة الاهداف المنظورة في اللجنة في سياق تطوير العلاقات بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على بحث ومناقشة الوثائق بين البلدين عبر الفيديو كونفرانس للوصول الى اتفاق بشأنها قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة، وكذلك تعيين مندوبين مفوضين لمتابعة الامور ذات الصلة”.

وأشاد وزير الطاقة الايراني بـ”المساعدات الطبية القطرية لإيران في ظروف تفشي فيروس كورونا وثمّن قيام الخطوط الجوية القطرية ’قطر ايرويز‘ بنقل المساعدات الطبية من الدول الاخرى والمنظمات الدولية الى ايران مجانا.