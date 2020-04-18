مكة.. إصابة رجلين وطفل بحريق شارع المنصور

تمكنت فرق الدفاع المدني في العاصمة المقدسة من السيطرة على حريق بعمارة مكونة من اربعة ادوار، وإخلاء قاطنيها. ونتج عنه إصابة ثلاثة، بينهم طفل في الخامسة.
وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، تلقت عمليات ٩١١ في تمام الساعة :التاسعة صباح اليوم بلاغاً عن حريق بعمارة بشارع المنصور، لتتحرك الفرق اللازمة بمعداتها على الفور.
وأضاف القرني إن الحريق شب في عمارة من اربعة ادوار داخل غرفة مساحتها ٤*٤ متر، بالدور الأول، حيث تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء جميع قاطني المبنى وعددهم ١٢ شخصا واخماد الحريق.
ونتج عن الحادث إصابة عدد ٢ مواطنين في العقد الخامس من العمر وكذلك طفل في الخمسة من عمره وكانت إصاباتهم مختلفه وتم نقلهم لأقرب مستشفى عن طريق الهلال الاحمر لتلقي العلاج اللازم.