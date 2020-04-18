“الفلك الدولي”: رمضان يبدأ الجمعة في أغلب الدول الإسلامية

قال مركز الفلك الدولي، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أنه سيكون من المستحيل رؤية هلال شهر رمضان الكريم، مساء الخميس الموافق 23 إبريل الجاري، في أغلب الدول الإسلامية.

ونشر المركز صورة قسم خلالها خريطة العالم إلى عدد من النطاقات الملونة، موضحا أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا.

وأضاف بأن ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين. لكنها ممكنة بصعوبة كبيرة في حال استخدام تقنية التصوير الفلكي”.

وتابع المركز: “وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، فيتوقع أن يكون يوم الجمعة 24 إبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية”.

وأردف: “أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن يوم الخميس من رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم السبت 25 إبريل”.