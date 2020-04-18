عداد كورونا: 2.261 مليون إصابة.. والضحايا 155 ألفا

حتى الواحدة من ظهر اليوم، بتوقيت السعودية، بلغ عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم 2 مليون، و261 ألفا، و46 شخصّا، وارتفع عدد الوفيات إلى 154 ألفا و726 ضحية، مقابل 578 ألفا، و965 شخصا تماثلوا للشفاء، حسب عداد وورلد ميتر، العالمي.

وفيما أكد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 93 إصابة جديدة ووفاة واحدة.

وأكد وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، شفاء 22 من المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 280.

وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات في اليابان إلى 10455، حالةً بعد تسجيل 512 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم إن طوكيو سجلت 181 إصابة إضافية مما يرفع إجمالي الحالات في العاصمة إلى 2975 إصابةً. كما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 209 حالات، بعد وفاة 18.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الإصابات والوفيات التي سجلت في سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

وسجّلت أوكرانيا اليوم 444 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 5106 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم أنها سجّلت 133 حالة وفاة مقابل 125 حالة أمس، فيما تماثلت 275 حالة للشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية تسجيل 2447 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37183، كما سجلت 290 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5453.