أمطار على مناطق متفرقة بالمملكة.. والدفاع المدني يدعو للحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عدة تنبيهات، بعد هطول أمطار على عدد من المناطق.

وأصدرت الهيئة تحذيرات بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أحد المسارحة، و الداير بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك, وتشمل مدينة تبوك و محافظة البدع وتيماء.

في السياق؛ هطلت مساء أمس أمطار غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت محافظات خباش وحبونا ويدمة وشرورة، ومراكز ثجر والمحمدية والوديعة والأجزاء المجاورة لها.

من جانبها من جهتها، دعت مديريات الدفاع المدني بالمناطق، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.