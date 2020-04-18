قطر: 345 إصابة جديدة بكورونا.. وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة واحدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع عدد الوفيات إلى ثماني حالات والإصابات الى 5008 إصابات.

وقالت الوزارة في بيان أن المتوفى مواطن قطري مصاب بكورونا، يبلغ من العمر (59 عاما) أصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته.

وأضافت أن 345 حالة إصابة جديدة سجلت في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5008 حالات موضحة أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة التي كان قد تم حجرها احترازيا.

وذكرت أن الحالات المصابة الجديدة وضعت تحت العزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مشيرة الى شفاء 46 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 510 حالات.