الداخلية: اعتماد نموذج موحد للتنقل خلال منع التجول وتطبيقه في جميع مناطق المملكة #عاجل

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن الوزارة عملت على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.

جاء ذلك إلحاقاً لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول.

وأوضح المصدر، في بيان، أنه تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة.

وأوضح أن تطبيق النموذج الجديد يبدأ اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 28 / 8 / 1414 هـ .