كورونا يحصد أرواح 7500 شخص من المسنين في دور الرعاية ببريطانيا

توفي آلاف المسنين في دور الرعاية ببريطانيا، في حصيلة أعلى من الأرقام الرسمية، كما أعلنت هيئة “كير انغلاند” التي تمثل هذا القطاع، مرجحة أن يكون العدد 7500 وفاة.

وأحصت بريطانيا 14576 وفاة بوباء كوفيد-19 بحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرت الجمعة، لكنها لا تشمل سوى وفيات مصابين أدخلوا المستشفيات.

وأحصى مكتب الإحصاء الوطني الذي يقوم بتعداد الوفيات لكن بفارق 10 أيام، 217 وفاة حتى الثالث من أبريل في دور المسنين في إنكلترا وويلز بحسب آخر حصيلة أسبوعية.

وبعد جمع أرقامها، تقدّر “كير انغلاند” التي تمثل دور المسنين المستقلة، بأن العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير.

وقال مديرها العام مارتن غرين لصحيفة “التلغراف”، “لو درسنا معدلات الوفيات منذ الأول من أبريل وقارناها بمعدلات السنوات الماضية نقدّر وفاة نحو 7500 شخص جراء وباء كوفيد-19”.

وأوضح “أنه في غياب فحوص لكشف الإصابة من الصعب تقديم عدد دقيق” للوفيات.

وردا على سؤال للجنة برلمانية الجمعة حول أرقام مكتب الإحصاء الوطني، أقر وزير الصحة مات هانكوك بأن العدد الفعلي للوفيات في دور المسنين “أعلى بكثير” مؤكدا أن أرقاما رسمية “ستنشر قريبا جدا”.

وفي بريطانيا فقط سجلت حالات كوفيد-19 في 3084 داراً للمسنين حتى 15 أبريل بحسب السلطات الصحية المحلية.

والإثنين، كتبت جمعيات إلى وزير الصحة للمطالبة بمزيد من فحوص الكشف ومعدات حماية للعاملين في دور المسنين.

ووعد الوزير بعد يومين بأنه سيقترح على المقيمين والعاملين في دور المسنين الذين ظهرت عليهم عوارض أو عادوا من المستشفى، الخضوع لفحوص وهو أمر لم يكن يحدث تلقائيا.