العيادات الطبية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان تواصل خدماتها في اليمن

تواصل العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في اليمن.

وراجع قسم الرعايا التكاملية خلال الفترة من 9 إلى 15 إبريل 2020م، 853 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 143 فردا، وعيادة الولادة 3 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 572 شخصا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة الصحة الإنجابية 35 مريضا، وقسم التغذية العلاجية 7 حالات، وقسم الرعايا الصحية 1,369 مريضًا، وذلك في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 341 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 793 مريضا، واستقبل قسم التنويم مستفيدين اثنين، وراجع عيادة نقل الدم 5 مستفيدين.