قبل 6 أشهر من انتهاء الحظر.. بومبيو يطالب بتمديد “منع إيران من استيراد الأسلحة”

طالب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي بتمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران، منعا لتصاعد العنف الإيراني في الشرق الأوسط.

وقال “بومبيو” في تغريدة له على “تويتر”: “لا يمكننا المخاطرة بالسماح لإيران بشراء أسلحة أكثر تقدما ونقل ترسانتها إلى وكلائها”.

وأضاف: “في العام الماضي أطلقت إيران الصواريخ البالستية على جيرانها، واعتدت على ناقلات النفط واستولت عليها، وهربت الأسلحة إلى مناطق النزاع، وأسقطت طائرة ركاب مدنية”.

يأتي ذلك مع قرب انتهاء حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران، والتي فرضته الأمم المتحدة في 2006-2007، وينتهي بعد 6 أشهر.