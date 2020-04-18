مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم يطلق مبادرة توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم

أطلق مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم مبادرة إنسانية تتمثل في إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بكافة محافظات ومراكز منطقة القصيم من خلال خطة عمل مُحكمة، كما يتم توفير خدمة الفحص المنزلي.

ويبذل المستشفى مجهودات كبيرة خلال الفترة الحالية نالت استحسان الجميع، حيث يشارك في المبادرة 267 موظفًا تحت إشراف مباشر من الإدارة الطبية في المستشفى.

ويستقبل المستشفى الاتصالات على مدار الـ24 ساعة عبر وسائل التواصل المختلفة، ويتم تلقي طلبات المرضى وإرسال كافة البيانات إلى قسم الرعاية الصيدلية الذي يتولى تحضير الأدوية وطباعة ملصق إرشادات الاستخدام وبيانات المريض وأرقام الاستشارات العلاجية للتواصل مع المستشفى عند الحاجة.