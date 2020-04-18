جامعة طيبة تلغي الاختبارات وتستبدلها بالكتاب المفتوح والعروض التقديمية والنقاش

أعلنت جامعة الطائف، اليوم السبت، إلغاء الاختبارات، واستبدلتها بالكتاب المفتوح، بحسب تعميم اطلعت الوئام عليه.

وجاء القرار بناء على التعميم الصادر من وزارة التعليم بشأن آليات التقويم المتبعة في الاختبارات النهائية، والآلية التنفيذية للاختبارات النهائية وفق تعميم وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وبناء على توجيه معالي وزير التعليم بالتيسير على الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة، وحرصا من الجامعة على المصلحة العامة، والعناية بطلابها وطالباتها، إضافة لخصوصية شهر رمضان المبارك.

وشمل القرار إلغاء العمل بالاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441 هجرية، واستبدالها باستخدام بدائل الاختبارات والتقويم مثل (الكتاب المفتوح، العروض التقديمية ، الواجبات، منتديات نقاش، ملفات الإنجاز المشاريع البحثية وغير ذلك من أساليب التقييم التي تتوافق وطبيعة المقرر خلال الفترة من 3 إلى 19 رمضان 1441.

ويطبق القرار على برامج الانتظام والانتساب والتعليم عن بعد، والدراسات العليا، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية عن بعد حتى نهاية شعبان 1441 هجرية.