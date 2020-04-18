تغريم الشركة المشغلة لأحد المسالخ في الخرج بسبب مخالفات صحية تتعلق بمكافحة #كورونا

غرمت بلدية الخرج اليوم، الشركة المشغلة لنقطة الذبح بحي الخالدية في غرب مدينة السيح بسبب مخالفات صحية متعددة، وذلك خلال جولة رقابية على المسالخ بالمدينة لمتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية للوقاية من “فيروس كورونا”.

وأوضحت البلدية أن المراقبين الصحيين ضبطوا عدة مخالفات من بعض الجزارين في نقطة ذبح الخالدية، وتم تغريم الشركة المشغلة بالحد الأعلى الغرامات وتوجيه إنذار للمشرف واستبعاد الجزارين المخالفين.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة، مشددة على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وعدم التهاون مع كل ما من شأنه المساس بسلامة المواطنين والمقيمين.