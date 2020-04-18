شاهد.. جانب من أعمال المسح الميداني في عدد من أحياء الرياض

أظهرت صور بداية أعمال المسح الميداني النشط لأحياء سكنية في مدينة الرياض، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

والمسح النشط هو إجراء جديد من وزارة الصحة، بذهاب الفرق الطبية المتخصصة إلى المناطق عالية الخطورة أو الأماكن التي يكثر فيها احتمالية انتشار وتفشي الأوبئة.

ويقوم الممارسون الصحيون بالوصول إلى المنازل خاصة في الأحياء المكتظة بالسكان أو المواقع الجغرافية عالية الكثافة السكانية، وكذلك مساكن العمال ويذهبون إلى سكانها وقاطنيها بهدف إجراء الفحوص للتأكد من وجود حالات اشتباه بالفيروس أو أعراض للمرض في تلك الأماكن بأخذ الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري التأكيدي، مما يساعد على السيطرة على الانتشار.



وكان وزير الصحة توفيق الربيعة، قد أكد أمس، بدء المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للأشخاص في منازلهم في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

وقال” توسعنا في الكشف من السيارة لتسريع عملية الكشف. وانعكس ذلك على زيادة عدد حالات الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفى وتمكننا من الاحتواء المبكر”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن 79% منها غير سعوديين.

كما أشار خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات كورونا ف يالمملكة إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عاما وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما، ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة. وأضاف أن حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 1329 حالة.

إلى ذلك، أوضح المتحدث أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال.