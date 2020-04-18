“البيئة” ترفع الحظر عن استيراد المواشي الحية من الصومال #عاجل

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحظر مؤقتًا عن استيراد المواشي الحية من جمهورية الصومال وذلك بهدف تدعيم الأسواق المحلية من المواشي المستوردة، وذلك انطلاق من دور ومسئوليات الوزارة حيال تامين التموين الغذائي ومنها اللحوم الحمراء المستوردة من مواشي حية.

وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يتم ضح ما لا يقل عن 600 ألف راس من الضان و 100 الف من الجمال في الأسواق المحلية خلال 30 يومياً من الان وذلك بعد انقضاء مدة الحجر النظامية .

وأكدت الوزارة ان هذا الأجراء تم اتخاذه بعد وضع شروط محجريه كفيله -بمشيئة الله -لحماية المملكة من مخاطر الامراض الوبائية الحيوانية.