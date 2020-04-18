حقيقة الرسالة المتداولة بشأن التسجيل للحصول على أراض جديدة في أمانة تبوك

علقت أمانة تبوك،اليوم، على رسالة تم تداولها على مواقع التواصل لاجتماعي بشأن رابط تسجيل للحصول على أراض جديدة.

وقالت الأمانة في بيان لها : “إشارة لكثرة الاستفسارات حول ما تم نشره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، المتضمن وجود رابط للتسجيل والتقديم لمنح أراضي بأمانة تبوك وأن الواصف للرابط هو تسجيل طلب تنفيذ منحة سامية .

و أضافت الأمانة: “وفي هذا الصدد توضح الأمانة ان الرابط صحيح لكن ماذكر في الرسالة المتداولة غير صحيح والحقيقة أن الرابط موجود على موقع الأمانة لمن صدر لهم أمر سام من الديوان الملكي أو لمنح الشهداء والمصابين من أفراد القوات المسلحة المشاركين بالحد الجنوبي فقط وليس لاستقبال طلبات جديدة كما ذكر بالرسالة المتداولة