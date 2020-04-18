حملات على المنشآت الغذائية في بلدية رفحاء تكشف أكثر من 300 مخالفة.. وإغلاق 92 محلا

كشف بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والملاحم والمسالخ العشوائية، عن أكثر من 318 مخالفة، وتم إغلاق 92 محلا.

نُفذت تلك الحملات بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة وبقيادة رئيس البلدية محمد الوردة والذي أكد أن البلدية لن تتهاون اطلاقاً فيما يتعلق بحياة المواطن والمقيم.

من جانب آخر، تداولت مواقع التواصل العديد من المقاطع المصور لهذه الحملات وسط تعليقات إعجاب واسعة، وطالب الكثير بالاستمرار بهذه الحملات التي أعادت ترتيب الأداء العام في المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية بالمحافظة.