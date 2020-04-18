إنجاز أكثر من 2400 خدمة إلكترونية بإمارة الرياض في أسبوع عمل

أوضح معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أنه تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بتطبيق آليات العمل عن بعد واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد فقد أنجز أكثر من 2400 معامله إلكترونية بإمارة المنطقة خلال أسبوع عمل.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه الخميس الماضي على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة ونتائج تقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء الإمارة وفق مفهوم العمل عن بعد .

واستعرض التقرير الخدمات الإلكترونية لإمارة منطقة الرياض والإحصائيات البيانية حيث بلغت عدد المعاملات إلكترونية المنفذة أكثر من 2400 معاملة من خلال مجموعة الخدمات الإلكترونية إضافة إلى ما استحدث من خدمات إلكترونية نوعية تسهل على عملاء الإمارة من المواطنين والمقيمين سبل التواصل والطلب والتبليغ الآلي .

كما اطلع الدكتور السديري على موشرات التفاعل الإلكتروني في التواصل مع المحافظات والمراكز والمنطقة والاستجابة السريعة في الإجراء وإنجاز الأعمال والرد عبر البريد الإلكتروني.

وبين التقرير جاهزية العمل في عقد الاجتماعات الدورية الافتراضيه بالإمارة عبر وسائل الاتصال المرئي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث جرى عقد أكثر من 20 اجتماعا .