شاهد.. كيف جذبت التقاليد السعودية أجانب كرة القدم؟

ميزات عديدة يتمتع بها المجتمع السعودي عن غيره من المجتمعات فالتسامح في التعامل والانفتاح على الآخر وكرم الضيافة، هي مبادئ تحكم الحياة الاجتماعي في المملكة المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي السمحة.

ولعل الحياة الاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرياضة وأنديتها، واللاعبون الأجانب الذين يقصدون الاحتراف في الأندية السعودية ورغم اختلاف ثقافاتهم وتقاليدهم إلا أن الكثير منهم سرعان ما ينبهر بجمالية المجتمع السعودي ليذوب معه ويعيش يومياته بكل تفاصيله.

وتمسك بعض المحترفين بتلك التقاليد والعادات حتى بعد رحيله بحكم انتهاء عقده. صحيفة “الوئام” تستعرض عددا من اللاعبين الذين اندمجوا في عادات وتقاليد المجتمع الراسخة.

سيرجيو لاعب نادي الاتحاد لم ينقطع عن المجتمع السعودي حتى أعلن إسلامه

لعب سيرجيو لأندية الهلال والأهلي والاتحاد انجذب للمجتمع وعاداته كثيرا حتى بعد نهاية عقده مع ناديه الاتحاد لا يزال يتحدث عن الحياة في السعودية بشكل إيجابي جدا قبل أن يعلن رمضان الفائت بعد عودته مرة أخرى للسعودية عن إسلامه عن قناعة تامة مؤكدا سماحة الدين الإسلامي وحبه الكبير للعادات و التقاليد السعودية.

فيكتور سيموس بالزي الرسمي

هو مهاجم الأهلي السابق تداخل مع السعوديين وأعجب بعاداتهم و تقاليدهم ويحضر من حين لآخر لأبرز مباريات الأهلي وقد ارتدى سيموس الزي الرسمي السعودي في أكثر من مناسبة ولا يزال ينقل الصورة الجميلة عن المجتمع.

التون خوسية برازيلي “عشق” المملكة وأهلها

البرازيلي هو من أكثر اللاعبين الأجانب تأقلمًا مع الأجواء السعودية حيث عاش قرابة الـ 10 أعوام متفرقة ولعب للكثير من الأندية السعودية النصر والفتح والقادسية والوحدة.

وفتح التون حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر باللغة العربية ليتفاعل مع معحبيه في السعودية ويتعلم ابنه داخل مدارس السعودية وكذلك يتعلم اللغة العربية وظهر العام الماضي التون متفاعلًا مع النشيد الوطني السعودي وقد ذرفت عيناه شاكرا أحباءه السعوديين على حفاوتهم وحسن التعامل معهم.

وقال التون “دين الإسلام عظيم ولا يفرق بين الديانات”، وأكد أنه يكن كل تقدير واحترام وحب للعادات والتقاليد السعودية والمجتمع السعودي الذي وصفه بالمجتمع المميز جدا.

قوميز الهلال.. عشق القهوة العربية والزي السعودي

الفرنسي مهاجم الهلال الحالي هو الآخر الذي أعجب بالعادات السعودية منذ قدومه وتفاعل في مواقف عديدة مع العادات والتقاليد السعودية أبرزها عندما احتفل بفوز المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022م حيث ارتدى قميص المنتخب السعودي، وأعجب بافتيمبي بالقهوة العربية السعودية حيث باتت جزء من حياته إضافة لعشقه للزي السعودي حيث يتواجد في الأماكن العامة دائما بالزي السعودي ويتفاعل بمشاركة الصور في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ثنائي النصر.. حب اللغة العربية

لاعبا النصر البرازيليان جوليانو وبيتروس من المعجبين بالعادات والتقاليد السعودية ويحاول جوليانو أن يتعلم اللغة العربية حيث أبدى إعجابه بها، ويرى أن تعليمها أمر مهم بالنسبة له.

أما بيتروس فقد ارتدى الزي السعودي الرسمي و هو الآخر يريد أن يتعلم اللغة العربية وقد التقى بزميله جوليانو عبر مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر و هما يحاولان التحدث باللغة العربية وقد وفرت لهم إدارة النصر السابقة معلمين لغة عربية.