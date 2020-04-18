سامسونج تطرح ميزة “ساعة كورونا” للتذكير بغسل الأيدي

طرحت سامسونج ميزة جديدة لساعتها الذكية “جالاكسي” عبر تطبيق يذكّر مستخدمها بغسل يديه بشكل منتظم، لضمان وقاية إضافية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ويقدم تطبيق “هاند ووش” مؤقتا لغسل الأيدي لمدة 25 ثانية، بشكل يضمن الحد الأدنى من التوصيات الصحية العالمية بهذا الشأن.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بغسل الأيدي بالماء والصابون بشكل جيد لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

وتضيف ساعة سامسونغ فترة خمس ثوانٍ إضافية للعملية، لمنح المستخدم فرصة فتح الصنبور والتقاط الصابون.

وتقدم الساعة برمجة مسبقة لإشعارات التذكير بغسل الأيدي، لكنها تتيح لمستخدمها ضبط الإشعارات بشكل يتناسب مع المدة التي يرغب بتكرار العملية على أساسها.

وبينما لم تعلن سامسونج عن تطبيقها الجديد سوى في موقعها الموجه للسوق الهندي، أتاحت الشركة التطبيق على متجرها الرقمي، ويمكن للمستخدمين في دول أخرى كالولايات المتحدة المباشرة بالاستفادة منه.