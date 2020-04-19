عاجل… 1041 شخصا فقط في الصين يتلقون العلاج من #كورونا.. والبقية خرجوا ومختبر ووهان: الفيروس لم يكن صادراً عنا ‎ #الصين #معا_ضد_كورونا

نفى مختبر ووهان التقارير الأمريكية التي أكدت بأن الصين قد فقدت السيطرة على فيروس كوروناوانه قد خرج بالفعل من أحد مختبراتها في مدينة ووهان.

وكانت مصادر قد أكدت إن الولايات المتحدة تجري تحقيقا واسع النطاق في ما إذا كان فيروس كورونا المستجد قد تسرب من معمل في ووهان، التي ظهر فيها أول مرة في ديسمبر الماضي.

وأضافت تلك المصادر أن عملاء استخباراتيين يجمعون معلومات حول المختبر وعن بداية تفشي الفيروس، مشيرة كذلك إلى أن محللي الاستخبارات يضعون جدولا زمنيا حول المعلومات التي كانت بحوزة الحكومة عن الفيروس “ويرسمون صورة دقيقة لما حدث.

وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى نتائج هذا التحقيق قريبا، وسوف يتم تقديمها إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيكون على صانعي السياسة في البيت الأبيض وترامب تحديد كيفية محاسبة الصين.

وعلى صعيد التطورات الميدانية قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أن اجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني وصل الى 82735 حالة حتى يوم السبت، بينها 1041 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات و77062 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و4632 شخصا توفوا بسبب المرض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إنها تلقت تقارير عن تسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني يوم السبت، بما فيها 9 حالات وافدة.