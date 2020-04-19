السودان: تجميد أرصدة طفلة “إخوانية”… حتى الديار القطرية تملكها!

في قائمة ناهبي أموال الشعب السوداني من أعضاء النظام السابق وأهاليهم، تحتل الطفلة دانيه محمد عبدالباسط حمزة، الرقم 37. لكنها تمتلك مالا يجرؤ أغلب أبناء الشعب السوداني على الحلم بامتلاكه.

بالأمس، قرر البنك المركزي السوداني تجميد أرصدة دانيه لدى البنوك، لتتضمن قائمة ممتلكاتها كلا من السلام روتانا، وعفراء مول، والديار القطرية، وفندق قصر الصداقة، وعددا من العمائر بالخرطوم، بالإضافة لرصيد ضخم من العملة الحرة في عدد من الدول. هذا فقط ما تم اكتشافه، وما خفي كان أعظم.