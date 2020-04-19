خبير اقتصادي: حركة العقارات بمكة “مستقرة” رغم أزمة كورونا

رغم الركود الذي شهده السوق العقاري عالميا، على خلفية أزمة كورونا، تسير الحركة في هذا القطاع بمكة المكرمة على وتيرة “مطمئنة جدا ومستقرة”، حسب وصف المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، فواز بدري.

البدري قال إن هناك عددا من المشاريع التطويرية داخل العاصمة المقدسة وخارجها تسير فيها وتيرة العمل حسب الخطط المعتمدة سابقا، ومنها طريق الملك عبدالعزيز الموازي، وتطوير حيي النكاسة والكدوة، والطريق الدائري الخامس، وأخيرًا مشروع تطوير جبلي غار حراء وثور.

وأشار البدري إلى أن سماح وزارة العدل مؤخرًا بإجراء المزادات الإلكترونية والإفراغات الإلكترونية مكن العقاريين من استمرار نشاطهم التجاري على الرغم من استمرار الأزمة العالمية.

وأضاف: شهدت مكة المكرمة تنفيذ عمليات بيع عقارية إلكترونية خلال الفترة الماضية، مما يدل على استقرار النشاط العقاري. مشيرًا إلى أن الدعم السخي والكبير الذي قدمته قيادة المملكة للقطاع الخاص سوف يخفف كثيرا من تأثير كورونا.