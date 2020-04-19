الدوري_السعودي: قائمة بأسماء 35 لاعباً أجنبياً تنتهي عقودهم قريباً.. والفيحاء يتصدر

تنتهي عقود العديد من اللاعبين المحترفين في مسابقة الدوري السعودي مع أنديتهم، في فترة الانتقالات التي كان مقررة إقامتها الصيف المقبل، قبل أن يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضوابط جديدة، بعد توقف النشاط الرياضي لأجل غير مسمى، بعد تفشى فيروس كورونا.

ويترقب مسئولو 15 نادياً سعودياً مصير 35 لاعباً أجنبياً تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري، خاصة بعدما قرر “فيفا” بشكل رسمي تمديد العقود التي تنتهي الصيف المقبل حتى النهاية الفعلية للموسم الحالي 2019-2020.

ووفقا لتقارير صحافية فإن الفيحاء يتصدر قائمة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التي تمتلك لاعبين أجانب تنتهي عقودهم بنهاية الموسم برصيد 5 لاعبين، فيما يعد أهلى جدة هو الفريق الوحيد الذي يملك عقوداً سارية لجميع اللاعبين الأجانب السبعة.

وقائمة اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم نهاية الموسم، ضمت كل من: وليد أزارو، كارلوس إدواردو، بافيتيمبي غوميز، برادلي جونز، مايكون، بيتروس، كريم الأحمدي، فيليب كيش، فاروق بن مصطفى، إلتون، ماتشادو، تاوامبا، هايلاند، رولي بونيفاسيا، جويل هيرمي أوغوستو، عامر شفيع.

كما ضمت القائمة كل من: كارلوس فيلانويفا، نيتو، إرسيون، فانيفا إيما أندرياتسيما، مروان سعدان، سفيان بن دبكة، عزالدين دوخة، ازيكيل بالوميكي، مانداو، سافاس جينتسوغلو، إدما تراوري، سليم بوخنشوش، فراس شواط، إدريس فتوحي، مصطفى زغبة، سيرجيو فيتور، فاروق شافعي، وإبراهيم الشنيغي.