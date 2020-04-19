الجيش اليمني يحبط هجومًا رابعًا لميليشيا الحوثيّ شمال حجة

رغم التزام الجيش الليبي بوقف إطلاق النار، والذي أعلنته قوات التحالف العربي قبل أسبوع، إلا أن ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تزال تحاول استغلال الموقف في إحراز أي تقدم لقواتها. حيث أحبطت قوات الجيش اليمني، أمس السبت، هجوماً للميليشيات في محور حرض شمال محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وقال قائد اللواء الأول قوات خاصة في محور حرض العميد حسين عبيد الجار، إن “قوات الجيش أفشلت هجوم الميليشيا الحوثية الذي يعد الرابع من نوعه، منذ بدء التزام الجيش بوقف إطلاق النار”.

وأكد الجار، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

ولفت أن قوات الجيش ملتزمة بوقف إطلاق النار، مؤكداً حق الجيش في الرد على كافة اعتداءات الميليشيا الحوثية التي ترفض كافة المبادرات لإيقاف إطلاق النار، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي صرواح صدت قوات الجيش اليمني، أمس هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة مأرب. حيث دفعت الميليشيا الحوثية، بأعداد كبيرة من عناصرها في المحاولة الهجومية، إلا أن قوات الجيش صدتها، وأجبرت عناصرها على التراجع والفرار.