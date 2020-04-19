كورونا: 600 ألف مُتعافٍ.. والمصابون 2.334 مليونًا

مليونان، و333 ألفا، و950 مصابًا بفيروس كورونا حول العالم، حتى الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، حسب إحصائيات موقع وورلد ميتر الدولي.

وارتفعت حالات الوفاة عالميا بالفيروس، إلى 160 ألفا و835 شخصا، مقابل 600 ألف و469 تعافوا من آثار المرض.

في الكويت، أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء 25 حالة من المصابين، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 305 حالات. فيما سجّلت سلطنة عمان اليوم 86 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلّي للحالات المسجلة إلى 1266، والوفيات إلى 6 حالات، بخلاف 233 حالة تماثلت للشفاء.

وأعلنت السلطات في تايلاند تسجيل 32 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضي، دون وفيات. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2765 حالة، والوفيات عند 47.

وتحتفظ إندونيسيا بالصدارة في قائمة دول شرق آسيا الأكثر تضررا، إذ بلغ إجمالي الإصابات فيها 6248 والوفيات 535.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 171، والاصابات إلى 13.362، منهم 109 مربوطين بأجهزة تنفس.