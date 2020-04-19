أمير الكويت: لن ننجح دون الالتزام بالحجر الصحي

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن البلاد لن تنجح في القضاء على فيروس كورونا المستجد، دون الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية المطلوبة، ومنها الحجر الصحي.

وقال الأحمد في كلمة تليفزيونية له اليوم، الأحد، إن البلاد تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبنائها من الخارج قبل حلول شهر رمضان، موضحا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين.

وأضاف أمير الكويت أنه يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي، واستمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس، معتبرا أن “الكويت لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية”.