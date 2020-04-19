إسرائيل تتهم حزب الله بـ”أنشطة استفزازية على الحدود”: سنشتكي لمجلس الأمن

اتهمت إسرائيل “حزب الله” اللبناني بممارسة “أنشطة استفزازية” عند الحدود بين البلدين، وأعربت عن نيتها تقديم شكوى بهذا الصدد إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان له، إن “حزب الله” حاول ليلة الجمعة الماضية عدة مرات خرق سيادة الدولة العبرية عبر ثغرات في الجدار الحدودي. مضيفا أنه أوعز إلى وزارته بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وتابع كاتس: “أتوقع من حكومة لبنان تحمل مسؤوليها، ومنع تهديدات من هذا القبيل على أمن إسرائيل والمنطقة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل يومين عن اكتشاف ثلاث ثغرات في السياج الأمني الحدودي، فيما نفى “الإعلام الحربي المركزي” التابع لـ”حزب الله” تنفيذ أي عملية على الشريط الحدودي.