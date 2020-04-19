أمانة جدة: 76 ألف جولة صحية على المحال منذ بدء أزمة كورونا

أعلنت أمانة محافظة جدة تنفيذ فرق البلدية التابعة لها 74 ألفا و650 جولة صحية للتأكد من التزام المحلات التجارية والغذائية والعاملين فيها بتطبيق الاشتراطات الصحي، منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة ممثلة في 19 بلدية فرعية واصلت جهودها التي انطلقت منذ بداية تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، من خلال الجوالات الميدانية. مؤكدا حرص الأمانة على خدمة السكان تحقيقا أمن وسلامة وجودة الغذاء.

وأضاف أن المراقبين الصحيين نظموا 1478 جولة إضافية بالاشتراك مع جهات أخرى، وأن الأمانة أصدرت 9585 شهادة صحية منذ بداية الأزمة، فيما بلغت المخالفات الصحية 4385، وبلغت كمية المصادرات خلال الجولات الرقابية 50863 كيلوجرام.