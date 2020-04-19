“مدني الباحة” يحذر من أمطار مصحوبة بدخان من البرد

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، في تنبيه متقدم، مِن أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وتساقط برد وتدني في مدى الرؤية تشمل منطقة الباحة وعدد من المحافظات و المراكز، تشمل (الباحة – الحجرة- العقيق – المخواة – المندق – بلجرشي – قلوة).

وقالت المديرية، في بيان، إن بداية الإنذار الساعة 12:00 وحتى الساعة 20:00 من يوم الأحد الموافق 26-08-1441 هجرية.

وأضافت المديرية: “نظراً لما تشهده منطقة الباحة وجميع محافظاتها والمراكز التابعة لها هذه الأيام من تقلبات في الأحوال الجوية؛

فإننا نحث جميع المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر ونشدد بعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات وضرورة مراقبة الاطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع.