“تعليم الرياض” يستهدف 1000 أسرة في منتدى “بيتك سعادة” التدريبي

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض “منتدى تدريب الرياض” الذي سيقام عن بعد عبر منصة برنامج “زوم”, الذي يأتي انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأسرة والمجتمع ويقدمها نخبة من المدربين والمستشارين المعروفين.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد بن عبدالله الرفاعي أن برامج التدريب عن بعد يأتي بدعم مباشر من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومساعده للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، وذلك من أجل تقديم كل ما يفيد المعلمين بمختلف شرائحهم الوظيفية، وكذلك ما يفيد الأسرة والمجتمع.

وبين أن منتدى تدريب الرياض سيضم عناوين مهمة ومن المتوقع حضور أكثر 1000 مستفيد ومستفيدة، حيث سيبث اللقاء عبر منصة Zoom الإلكترونية، ثم سيتم بثه على قنوات اليوتيوب ونشره لاستفادة أكبر قدر ممكن من المحتوى المطروح.

وأوضح “الرفاعي” أن المنتدى سيستمر لمدة يومين، مشيرا إلى أن اليوم الأول سيحمل عنوان “صناعة السعادة وقت الأزمات”، ويحوي جلستين الأولى “سعادة العائلة” والثانية “السعادة الشخصية”, فيما سيتناول اليوم الثاني “الترفيه في وقت الأزمات”، ويحوي جلستين الأولى “الترفيه الهادف” والثانية “الترفيه الإلكتروني”.

وبين أنه منذ بدء العمل عن بعد في أواخر شهر رجب أطلقت حزمة من البرامج التدريبية على مدار 4 أسابيع اشتملت على 55 برنامجًا تدريبيًا مع عدد من المشرفين والمدربين المتعاونين المتميزين، إضافة إلى برنامج تدريب المدربين الإلكتروني الذي استهدف 400 مشرف ومشرفة تربويين بالمملكة، واستفاد من الدورات أكثر من 10 آلاف من شاغلي الوظائف.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق بالتوازي مع هذه الدورات على مدى شهرين دورس الخط العربي على قناة الإدارة على اليوتيوب ودروس خط النسخة عبر منصة تفاعلية، استفاد منه نحو 1000 مستفيد، وتأتي هذه المبادرة بمناسبة تسمية وزارة الثقافة للأعوام 2020 و2021 عام الخط العربي.