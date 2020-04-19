“الربيعة” خلال اجتماع وزراء الصحة بمجموعة العشرين: نضع في الاعتبار أفضل الحلول الابتكارية لمكافحة كورونا 

افتتح وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اجتماع وزراء الصحة بمجموعة العشرين اليوم الأحد، عبر الإنترنت.

وجاء في بيان منفصل للمجموعة أن قادة من إسبانيا وسنغافورة والأردن وسويسرا سينضمون إلى الدول الأعضاء بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية من بينها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وتتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين.

وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة إننا “نجتمع اليوم بوزراء الصحة لمجموعة العشرين حيث نتعاون في مجالات الأولويات الصحية المشتركة”.

وأضاف: “نضع في عين الاعتبار أفضل الممارسات التي شاركتها الدول الأعضاء والحلول الابتكارية الفعالة التي قدمتها للتصدي لهذا المرض، والتي كانت جوهرية في تطوير جميع المبادرات التي تم إطلاقها لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).