آخر تطورات #كورونا عالميا.. 433 وفاة جديدة في إيطاليا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، سجلت إيطاليا 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 23660.

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الأحد، إلى أكثر من 160 ألفا حول العالم، فيما تعادلت كل من تركيا وإيران في عدد الإصابات تقريبا، وهما أكبر بؤرتين للفيروس في منطقة الشرق الأوسط.