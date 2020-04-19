حوادث و إصابات بسبب أمطار الباحة

هطلت بعد عصر، اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات ومراكز الباحة، كما وقع حادثان منفصلان ببني حسن نتج عنهما ” ٧ ” إصابات .

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي :”من بشائر الخير والبركة هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة، اليوم، الاحد الموافق ١٤٤١/٨/٢٦ على كلٍ من محافظة بلجرشي مدينة الباحة، مركز بني فروه، مركز بني سار، مركز الشطيبه، مركز بني كبير ومركز بيده ومحافظة المخواة ومحافظة بني حسن ومركز نخال .

وأضاف : كما نتج عن الأمطار و الضباب حادثان في محافظة بني حسن خلفا ٧ إصابات .

وأردف بن دايس : “ولم يتم اغلاق أي عقبة بالمنطقة وماتزال دوريات السلامة تقوم بأعمال المسح على مداخل الأودية والسدود .

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بعبور الأوديه أثناء جريانها مع الأخذ بتحذيرات الدفاع المدني عن الحالة المطرية والتي تستمر إلى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٨/٢٨ .