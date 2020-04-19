أمطار متوسطة على معظم مناطق المملكة.. وخبير مناخي: ستزيد غدا

تشهد المملكة هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها استمرار الحالة الممطرة خاصة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق نجران، الرياض، الشرقية.

وقال الخبير المناخي عبدالعزيز بن مبارك الثبيتي، إن أجواء المملكة شهدت مساء اليوم هطول أمطار مصحوبة ببعض حبات البرد على منطقة الطائف والتي شملت السيل الكبير والحوية والسيل الصغير وعشيرة والهدا والشفا.

وأضاف لـ”الوئام”، “كما هطلت أمطار على منطقة الباحة والنماص وكذلك على المدينة المنورة ومنطقة أبها والمنطقة الشرقية”

وتابع: “الأمطار في بعض هذه المدن لا زالت تهطل حتى الآن ولازال للخير بقية على المناطق المذكورة سابقا الليلة وغدا الاثنين”.